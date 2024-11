Il sinistro si è verificato sulla statale 18. Lievemente ferito il giovane alla guida del secondo mezzo coinvolto

Un incidente stradale si è verificato questa sera a Lamezia Terme sulla statale 18. Lo scontro si è verificato tra due auto, un Opel Astra e una Mini cooper. Quest’ultima si è incendiata dopo lo scontro e l’anziano conducente è rimasto ferito in modo grave. Non destano preoccupazione invece le condizioni del giovane alla guida dell’altra auto coinvolta. Sul posto sanitari del 118, vigili del fuoco e forze dell’ordine per accertare l’esatta dinamica del sinistro.