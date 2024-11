Una donna è rimasta ferita nella notte in un incidente stradale sulla statale 18 all’altezza di Lamezia Terme. Secondo i primi accertamenti, la donna ha perso il controllo della sua auto urtando contro il guard rail e ribaltandosi con la sua vettura contro la rete stradale; rimasta incastrata nell'abitacolo, è stata estratta dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Catanzaro, tempestivamente intervenuti sul posto, e consegnata al personale medico del Suem 118 per le prime cure e il trasporto in ospedale per ulteriori controlli. La donna ha riportato ferite lievi.