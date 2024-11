I carabinieri di Lamezia Terme, insieme ai Nas di Catanzaro, hanno effettuato un vasto e capillare servizio di controllo nel centro della città lametina, al termine del quale sono stati eseguiti numerosi provvedimenti. I militari dell'Arma, in particolare, hanno denunciato in stato di libertà un lametino che aveva rubato il portafogli a un anziano all'interno di una tabaccheria. Inoltre, i carabinieri hanno arresto, in flagranza di reato per furto aggravato in concorso, due uomini di Palmi, uno dei quali autotrasportatore: i due sono stati sorpresi mentre, incuranti del grande rischio anche per la pubblica incolumità, con un sistema di tubi rudimentali asportavano gpl da una autocisterna a bombole usate di varia misura.

Intensi i controlli dei militari dell'Arma anche della "movida" di Lamezia Terme. I carabinieri della Compagnia e i Nas di Catanzaro hanno passato al setaccio esercizi di ristorazione e locali di intrattenimento, comminando pesanti contravvenzioni per le carenze igienico - sanitarie riscontrate in ristoranti e pizzerie e per l'inosservanza dell'ordinanza sindacale che impone l'orario di interruzione della musica a mezzanotte escluso il weekend. Inoltre, i Nas hanno controllato anche numerosi centri estetici cinesi, sottoponendo a sequestro amministrativo tre dopo aver riscontrato numerose irregolarità in materia igienico-sanitaria e la carenza di titoli abilitativi all'esercizio delle attività estetiche e di massaggiatrice.