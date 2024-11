Prima tregua dal freddo per gli alunni della scuola primaria Maggiore Perri che frequentano le lezioni nel primo piano dell’istituto. Dopo le denunce da parte di genitori, insegnanti e dirigente in merito alle proibitive condizioni in cui i bambini sono costretti, il commissario prefettizio Francesco Alecci si è recato nell’istituto insieme ad una delegazione di genitori e di tecnici.

Questi ultimi sono riusciti a fare ripartire i termosifoni ma si tratta di una situazione provvisoria e temporanea. Alecci si è anche impegnato ad acquistare dei termoconvettori e a fare iniziare quanto prima i lavori di riqualificazione dell’istituto. Lavori per una somma di quattro milioni di euro e che prevedono anche il rifacimento in toto dell’impianto di riscaldamento.