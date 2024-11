Ha avuto luogo questa mattina un blitz congiunto delle forze dell’ordine nel campo Rom di Scordovillo a Lamezia. Eseguite circa quaranta perquisizioni e sequestrati tre quintali di rame e gomme

L'operazione, alla quale hanno partecipato anche i vigili urbani, ha portato al sequestro sia di tre quintali rame che di gomme all'interno del campo che, presumibilmente, poteva servire come materiale per ulteriori fumi.

Si indaga anche sulla pista secondo la quale, alcune attività, diano ai rom le gomme ed altro materiale per smaltirli illecitamente. In questo modo abbatterebbero i costi per non pagare i costi delle bonifiche a ditte specializzate.

Eseguite circa quarantina perquisizioni.