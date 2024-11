La donna si trovava in una pineta quando è scoppiato il rogo che le ha impedito di allontanarsi

Si trovava in una pineta nei pressi del bivio Calderaio a Vena di Maida quando è improvvisamente scoppiato un incendio che le ha impedito di allontanarsi con la propria autovettura. Attimi di terrore per una donna, M.D., che ha chiamato immediatamente i vigili del fuoco per ricevere soccorsi. Una squadra del distaccamento di Lamezia Terme è stata inviata sul posto per cercare di sedare il rogo e mettere in salvo la donna bloccata all’interno della pineta. Il fronte di fuoco ha infatti circondato il luogo dove si trova. Sul posto è giunta anche una pattuglia dei carabinieri della locale stazione

Luana Costa