A causa di mancanza di personale il reparto non accetterà più ospedalizzazioni

Da stamane il reparto di Pediatria dell’ospedale di Lamezia Terme non accetterà più ricoveri. Un fulmine a ciel sereno dovuto alla grave carenza di organico. Un deficit tale, quello delle risorse, da impedire ai sanitari di riuscire a coprire tutti gli orari di lavoro. Il tutto a una manciata di mesi dalla visita del ministero alla Salute Lorenzin che aveva rassicurato in merito alla chiusura di eventuali reparti, anche se in quel periodo l’attenzione era alta per il reparto di Terapia Intensiva Neonatale.



Il parlamentare Pino Galati ha invitato la direzione generale dell’Asp di Catanzaro ad interessare della vicenda il dipartimento alla sanità e l’Ufficio del Commissario allo scopo di aprire con urgenza un tavolo regionale sull’argomento. «Occorre fare presto, non è più possibile – ha spiegato il deputato di Forza Italia - sopportare le diatribe in corso sulle nomine dirigenziali in materia sanitaria quando si vivono situazioni di assoluta emergenza. I cittadini non possono aspettare oltre, sarebbe un sacrilegio calpestare il loro diritti».



Anche il sindaco Gianni Speranza ha espresso le sue preoccupazioni preannunciando una lettera al governatore Mario Oliverio in cui sollecitare attenzione verso uno dei reparti più efficienti del nosocomio lametino.



di Tiziana Bagnato