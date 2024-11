Impallinato da un cacciatore e ferito quasi a morte. È la brutta avventura accaduta a Jonathan un cane randagio appartenente ad un branco di cui si prendono cura i volontari dell’Oipa di Lamezia Terme.

Il ferimento è avvenuto a via monsignor Azio Davoli. L’animale è stato portato d’urgenza in una clinica nella quale è stato operato e rischia ora anche l’amputazione di un arto. I volontari stanno per presentare regolare denuncia e chiedono nel frattempo un aiuto per sostenere le spese per le cure del cane finalizzate anche a potere evitare di dovergli amputare una zampa.



Chi volesse aiutare a sostenere le spese può farlo con una donazione all’Oipa Lamezia (maggiori info sul sito o sulla pagina Facebook dell'ente). Inoltre, contattando l’associazione si potrà acquistare un gadget il cui costo verrà devoluto come contributo alle spese.