Il caso è stato segnalato da diversi cittadini che si sono preoccupati delle sorti del povero animale

Era rimasto incastrato tra le sbarre di un cancello in via Gioacchino Murat a Lamezia Terme sotto gli occhi impotenti dei passanti. Un cane randagio è stato soccorso questo pomeriggio dai vigili del fuoco del distaccamento di Nicastro tra gli applausi dei cittadini che incuriositi e coinvolti dalla disavventura dell’animale erano rimasti in attesa. Prima dell’arrivo della squadra dei vigili del fuoco i residenti della zona si erano infatti prodigati a nutrire e dissetare il cane. Le operazioni non si sono rivelate difficoltose e l’animale è ritornato ben presto libero.

Luana Costa