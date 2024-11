Incastrato grazie alle telecamere di videosorveglianza è stato identificato l’uomo che nel pomeriggio di mercoledì ha causato un incidente stradale facendo perdere poi le proprie tracce

Forse il timore per le conseguenze della mancata della copertura assicurativa a far decidere ad un lametino coinvolto in un sinistro stradale nella centralissima via Capitano Manfredi di tagliare la corda. Dopo aver causato un incidente nel pomeriggio di mercoledì, M.A. di 62 anni, ha infatti fatto perdere le proprie tracce.



È stato grazie alle telecamere di sorveglianza e alla testimonianza di alcune persone che l’uomo è stato identificato dalla Polizia Locale.



Il veicolo coinvolto nel sinistro riportava ancora i segni dell'impatto, nonostante un artigianale tentativo di riparazione non particolarmente efficace, era privo di copertura assicurativa e con revisione scaduta.



L'auto è stata sottoposta a sequestro. Il trasgressore non ha potuto far altro che accollarsi le proprie responsabilità. Oltre mille euro l'importo complessivo delle sanzioni contestate



Fortunatamente l'incidente non ha provocato danni a persone.