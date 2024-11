Una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, è intervenuta questa mattina in Via Madre Teresa di Calcutta nel comune di Lamezia Terme per linea telecom danneggiata. Si tratta di sei pali telecom, due di questi tagliati alla base sono caduti e di conseguenza la tensione dei cavi ha divelto i successivi quattro. Chiusa al transito la strada sino al termine delle operazioni di soccorso in quanto uno dei pali situato al margine della carreggiata era piegato creando una situazione di pericolo per la pubblica incolumità.

Intervento dei Vigili del distaccamento è valso alla messa in sicurezza dei pali e della zona interessata. Si ipotizza azione dolosa allo scopo di rubare i cavi di rame. Sul posto richiesto intervento dei tecnici telecom per il ripristino della rete telefonica.