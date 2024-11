Per l’ex consigliere provinciale del Pdl, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa ed estorsione nell'operazione

La richiesta avanzata dal pm Elio Romano per Giampaolo Bevilacqua, 47 anni, ex consigliere provinciale del Pdl, è di dieci anni di carcere. Bevilacqua era stato coinvolto nell'ambito dell'operazione “Perseo” per concorso esterno in associazione mafiosa dei Giampà e per un presunto episodio di estorsione quando avrebbe preteso lo sconto per l'acquisto di tute da ginnastica per alcuni detenuti del clan.

Nel pomeriggio di oggi è prevista l'arringa dell'avvocato difensore, Francesco Gambardella, quindi in serata la sentenza nei confronti dell'ex esponente politico.

Il pm Elio Romano ha anche chiesto la trasmissione degli atti alla Procura per le dichiarazioni in aula di Carlo Cortese, il titolare del negozio di articoli sportivi dove Bevilacqua avrebbe acquistato le tute al centro dell'estorsione.