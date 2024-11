Avrebbero ospitato musica dal vivo e band in barba alla normativa comunale, «mancanza di Scia e richiesta di autorizzazione», si legge nell'ordinanza. Ecco perché per cinque locali lametini è scattata «a seguito di attività di controllo in data 26 settembre alle ore 02.50», la segnalazione al Comune e poi l’emissione di cinque ordinanze che impongono l'immediata cessazione di ogni attività musicale e artistica sprovvista delle necessarie autorizzazioni.

Qualora la violazione si dovesse ripetere, potrebbero scattare la chiusura temporanea. Ad occuparsi delle verifiche e dei controlli i carabinieri della compagnia di Lamezia Terme guidata dal capitano Christian Bruscia.