Ancora una protesta dei commercianti e degli imprenditori lametini contro la serrata forzata alla quale sono costretti. Ma stavolta l'adunata è avvenuta davanti all'ospedale Giovanni Paolo II perché, spiegano, proprio a causa della mala gestio sanitaria è scattata la zona rossa.

Puntano il dito contro l'ex commissario alla sanità calabrese Saverio Cotticelli, ma non hanno parole di lode nemmeno per il nuovo commissario Giuseppe Zuccatelli, che non reputano all'altezza.

Hanno per questo istruito una class action legale contro la Regione chiedendo un risarcimento per le perdite economiche che da marzo si sono dovuti accollare. Per qualcuno proprio oggi sono arrivati i primi ristori ma non vengono reputati sufficienti.

Ma, soprattutto, vogliono soltanto lavorare e portare il pane a casa onestamente. Chiedono che la Calabria venga classificata a zona arancione se non gialla per potere lavorare.