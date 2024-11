Il comando della Polizia locale ha predisposto una serie di interventi sul territorio anche con l’ausilio di drug test ed etilometro. Nella rete anche 4mila giocattoli non a norma

La Polizia municipale di Lamezia negli ultimi due giorni ha intensificato l’attività di controllo sulla circolazione veicolare e sulle rivendite commerciali.

Attraverso la stazione mobile e la strumentazione in dotazione al Comando di polizia locale (etilometri, drug test, autoscan), è stato possibile controllare oltre 120 veicoli, due dei quali sono stati sequestrati privi della copertura assicurativa. In totale sono state elevate 25 sanzioni ad altrettanti automobilisti.

Controllati anche 7 esercizi pubblici, in orario notturno, ed effettuati circa 80 alcoltest. Tre, inoltre, le patenti ritirate per violazioni delle norme sulla circolazione stradale a seguito di incidenti con lesioni.

Nell'ambito dei servizi mirati alla tutela della concorrenza e della salute, sono stati ispezionati due esercizi commerciali gestiti da cittadini cinesi. All'interno dei negozi è stata rinvenuta merce priva dei requisiti di sicurezza previsti dalla Comunità europea o di indicazioni in lingua italiana. Circa 4.000 i pezzi complessivamente sono stati sequestrati, per la maggior parte luminarie, addobbi natalizi, giocattoli e apparecchiature elettroniche.

La fattura dei giocattoli risultava di scarsissima qualità, tanto che perdevano piccoli pezzi alla sola manipolazione, con grave pericolo per la salute dei piccoli fruitori. Uno degli esercenti è stato denunciato all'autorità giudiziaria per vendita di prodotti con marchi contraffatti.