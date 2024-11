All’indagato viene contestato un reato in materia di armi, aggravato dalla mafiosità

Sviluppi per quanto concerne l’operazione Crisalide. Antonio Mazza va ai domiciliari. Il Gip di Catanzaro ha accolto l'istanza difensiva tesa alla sostituzione della misura carceraria con quella domiciliare in attenuazione del quadro cautelare per motivi familiari ed in costanza dello stato di incensuratezza dell'indagato al quale viene contestato un reato in materia di armi aggravato dalla mafiosità. Mazza è difeso dall'avvocato Gianluca Careri.