Panico e spavento ha causato questa sera il parziale crollo di un edificio storico in pieno centro a Lamezia Terme. Il maltempo e le forti raffiche di vento probabilmente le cause all'origine del cedimento. Una parte del tetto e una parete perimetrale sono collassate rovinando su via Gioberti. Da quanto appreso non risultano feriti o danni alle abitazioni circostanti. L'edificio storico era infatti disabitato. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme che ha provveduto a mettere in sicurezza l'area.

Luana Costa