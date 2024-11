Il corpo dell’animale giaceva senza vita su un marciapiede di via Aldo Moro. Si riaffaccia l’emergenza in città

Il corpo senza vita di un cucciolo di cinghiale è stato ritrovato senza vita questa mattina da alcuni passanti su un marciapiede di via Aldo Moro, a Lamezia, a poca distanza dal Torrente Piazza.

Ritorna così in maniera evidente ad affacciarsi il problema dei cinghiali in città e nel Lametino. Centinaia gli ettari di raccolto distrutti lo scorso anno da questi animali in tutto il comprensorio con imprenditori e agricoltori devastati dai danni alle loro colture che lamentavano la lentezza dei rimborsi e dei sostegni da parte della Regione Calabria.

Diversi anche i sinistri avvenuti per la presenza di cinghiali sulle strade durante la notte. Ora il ritrovamento del cucciolo in pieno centro riaccende i riflettori su un’emergenza che da anni non conosce sollievo.