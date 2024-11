Allenta dal 4 maggio il lockdown il Comune di Lamezia Terme . Con un’ordinanza il sindaco Paolo Mascaro ha disposto la riapertura dei tre cimiteri, dei lungomari e delle annesse pinete e attrezzature, della spiaggia e dell’arenile. Dalla stessa data saranno fruibili anche le villette e le aree verdi comunali, così come le piste ciclabili.

«Il ritorno alla disponibilità delle sopradette aree - sottolinea il sindaco - non potrà prescindere dalla necessaria distanza sociale, dall'utilizzo dei dispositivi di protezione previsti dai dispositivi di sicurezza e da quel buon senso di cui ad oggi, i lametini sono stati encomiabile testimonianza».



«L’amministrazione comunale di Lamezia Terme ribadisce la sua piena volontà di far ripartire la vitalità economica, culturale e sociale della città ma con una responsabile gradualità. Dal 4 maggio in avanti si faranno piccoli passi in avanti verso il ritorno alla normalità tanto sospirata, ed oggi necessaria per restituire ossigeno al corpo e alla mente. Il pericolo contagio, seppur oggi confortante guardando ai numeri, non è però ancora un allarme superato e pertanto – conclude Mascaro - come raccomandano gli esperti in materia, è necessario mantenere alta la guardia al fine di evitare qualsivoglia situazione potenzialmente rischiosa».