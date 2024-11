Il sindacato Siulp in occasione delle imminenti festività e in questo periodo di grande disagio ha deciso di regalare un sorriso ai piccoli meno fortunati

Uova di Pasqua per i bambini ricoverati nel reparto di Pediatria del Giovanni Paolo II e per quelli autistici di cui si prende cura l’Angsa (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici) di Catanzaro.



È il gesto di cui si è reso protagonista il Sindacato italiano unitario lavoratori polizia (Siulp) con l’intento di «avvicinare la figura del poliziotto, quotidianamente impegnato a rendere in maniera responsabile un servizio alla comunità, alle nuove generazioni e specialmente ad i più piccoli che in questo momento stanno più soffrendo».

Le uova sono state consegnate dal segretario di base del sindaco Andrea Sirianni e dal titolare del ristorante “Giardini del Novecento” Fabio Ielapi, che ha offerto i doni, al direttore sanitario Antonio Gallucci, al primario di Pediatria Mimma Caloiero e alla socia fondatrice dell’Angsa Annamaria Lucchino.