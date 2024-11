A denunciare lo stato di incuria e degrado Antonio Muraca e Antonio Zaffina del movimento “Sovranità – Prima gli Italiani: ‘Una visione degradante che deturpa la nostra bella città’

Sono stati Antonio Muraca e Antonio Zaffina, del movimento “Sovranità – Prima gli Italiani”, a segnalare la presenza di una discarica a cielo aperto in Via delle Rose: “La situazione che si è presentata dinnanzi ai nostri occhi percorrendo la strada comunale Via delle Rose, sotto l’ex mattatoio di Sambiase, è assolutamente degradante – dichiarano - un segno di inciviltà da parte di alcuni cittadini e allo stesso tempo di abbandono e disinteresse da parte delle autorità competenti per lo smaltimento dei rifiuti. Una visione degradante che deturpa la nostra bella città”.



“Si tratta di una vera e propria discarica a cielo aperto con grossi detriti di ogni genere che occupavano sia il bordo strada che l'intera carreggiata creando seri rischi per le vetture in transito. Abbiamo provveduto a chiamare immediatamente i Vigili i quali ci hanno risposto di non poter intervenire prima di lunedì, ma abbiamo verificato e la situazione è rimasta invariata”.



“Vogliamo richiamare l’attenzione su ciò che sta accadendo in questa zona e sull’indifferenza che sembra caratterizzarla. Il nostro intento è di rivolgere un ammonimento di rispetto e civiltà ai cittadini e sollecitare le società competenti a ripulire al più presto la via. Altra nota dolente è che oltre all'alto grado di inciviltà mostrata dai cittadini, l’amministrazione risulta essere assente, difatti – concludono - basterebbe fare degli appostamenti di polizia municipale o di operatori della protezione civile e sanzionare gli incivili così da non vedere più rifiuti per strada”.