A farne le spese per la terza volta la cooperative “Ciarapanì” che gestisce i parcheggi dell’ospedale. Panizza: «Volevano danneggiarci, non rubare»

Ancora un danneggiamento ai danni della Comunità Progetto Sud guidata da don Giacomo Panizza. Ignoti nella notte tra mercoledì e giovedì hanno scassinato la macchinetta dedicata al pagamento dei parcheggi dell’ospedale Giovanni Paolo II. Si tratta di un servizio gestito dalla cooperativa Ciarapanì, satellite della Progetto Sud, in cui lavorano persone con disagio.

La refurtiva ammonta a 102 euro e 40 centesimi, mentre i danni arrivano a dieci mila euro. «Non credo volessero rubare – ha commentato Panizza intervistato da LaC News24 – volevano procurare dei danni, danneggiarci, infatti, il danno è enorme e ci preoccupa molto».

Ennesimo danneggiamento

Si tratta del terzo danneggiamento in pochi mesi. Ma mentre l’ultima volta le telecamere erano riuscite ad inquadrare da dove i delinquenti arrivavano, in quel caso dal campo rom confinante con l’ospedale, ora non è stato possibile individuare la direzione. Le immagini sono al vaglio della Polizia di Stato e non si esclude di riuscire a distinguere i volti dei malviventi.

«Non so cosa vogliano dimostrare - ha detto Panizza – forse che la ‘ndrangheta esiste o che gli diamo fastidio, ma un danno economico del genere, specie a fine anno, è difficile da sostenere».

Tiziana Bagnato