I poliziotti si sono accorti dell'assenza dell'uomo da casa durante un normale controllo. Sono scattate le ricerche

Personale della squadra volante ha arrestato Ahmed Aouziou, cittadino marocchino, di 23 anni e residente in Lamezia Terme, per evasione dalla detenzione domiciliare. I poliziotti si erano recati nella sua abitazione per procedere ad un controllo nei suoi confronti essendo lo stesso in detenzione domiciliare, ma hanno trovato la madre la quale non ha potuto non ammettere che il figlio non si trovava in casa.

La squadra volante del commissariato si metteva quindi alla ricerca del giovane marocchino e, poco dopo, avendolo individuato mentre camminava in via Conforti, procedeva al suo arresto. Il giovane si trovava in detenzione domiciliare a Lamezia Terme, nell’abitazione con la madre, dovendo scontare la pena definitiva di mesi 10 e giorni 10 di reclusione per una serie di furti commessi nella zona di Venezia quando era ancora minorenne. L’arresto è stato convalidato dal Gip di Lamezia Terme su richiesta del Sostituto Procuratore di Lamezia Terme, dr. Luigi Maffia.

l.c.