La Cassazione ha dichiarato il fallimento della Fp Holding, proprietaria della metà delle quote del Centro Commerciale Due Mari, condannando così la società a saldare i debiti accumulati nei confronti della famiglia Tripodi dalla quale aveva acquistato una concessionaria d’auto. Si chiude così la lunga battaglia giudiziaria tra Franco Perri, imprenditore lametino e gli ex concessionari della Fiat Lancia di Lamezia Terme e Vibo.

Gli ermellini hanno rigettato il ricorso avanzato dalla Fp Holding e confermato l’stanza di fallimento presentata contro questa dai Tripodi i quali dal 2013 non erano riusciti a venire in possesso della somma concordata per la vendita della concessionaria. L’imprenditore, secondo i ricorrenti, non avrebbe adempiuto a quanto previsto dagli accordi contrattuali ovvero il versamento di 940 mila euro per l’azienda e sollevare la famiglia dagli obblighi fideiussori per un ammontare di circa cinque milioni di euro.

Da qui il ricorso per ottenere il fallimento della Fp, accolto nel 2015 dal foro di Catanzaro. In seguito, nel 2016, la Corte d’Appello di Catanzaro ha rigettato il reclamo effettuato dai ricorrenti confermando la sentenza di primo grado.Ora sembra essere calato il sipario sulla vicenda. Dalla vendita dei beni della Fp si salderà il debito della società nei confronti della famiglia Tripodi, rappresentata dagli avvocati Fabrizio Falvo e Antonio Montano. Se una vicenda si chiude si apre però ora quella del fallimento di una società che ha consistenti quote di uno dei centri commerciali più grandi della Calabria, con all'interno servizi e negozi e che dà lavoro a centinaia di dipendenti.