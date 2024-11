Coinvolte due vetture e, nel rogo, danneggiato l’ingresso di uno stabile. Sul posto i vigili del fuoco

Intorno alle ore 3.40 circa, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta in via Salvatore Miceli per incendio autovettura. L’auto interessata dalle fiamme una Hyundai Tucson, parcheggiata, che andava distrutta nella parte anteriore. L'incendio coinvolgeva altresì una Jeep Renegade, anch'essa in sosta nelle vicinanze, che riportava danni nella parte posteriore. Il fumo nero ed intenso procurava l'annerimento della facciata del condominio situato in prossimità del rogo. Lievi danni anche al portone di ingresso dello stabile. Al termine delle operazioni di spegnimento, da sopralluogo effettuato dal personale vigilfuoco non si rinveniva alcun elemento utile circa l'origine dolosa dell'incendio ma, al momento nessuna ipotesi viene esclusa.