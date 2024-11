Solo danni parziali. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia. Non si esclude l'origine dolosa

Un incendio si è sviluppato questa notte all’esterno della tensostruttura adibita a palazzetto dello sport nel parco Peppino Impastato a Lamezia Terme. Le fiamme hanno danneggiato soltanto la copertura della struttura sportiva. Il custode e alcune persone che si trovavano nei pressi si sono immediatamente accorti del rogo e sono intervenute. Sul posto è stata inviata una squadra dei vigili del fuoco e la polizia è sopraggiunta per effettuare i rilievi del caso. Nel luogo da dove hanno avuto origine le fiamme sono state trovate tracce di liquido infiammabile. Sebbene le indagini risultano ancora in corso non si esclude, quindi, che l'incendio possa essere di natura dolosa.

Luana Costa