Ancora nel mirino una delle realtà della Comunità Progetto Sud di don Giacomo Panizza. Si tratta della cooperativa Le Agricole in cui lavorano persone con disagio e vittima dell'ennesimo furto. Ad accorgersene sono stati i lavoratori ieri mattina quando hanno trovato le porte dei depositi scassinate e le macchine agricole mancanti.





Ad essere portati via sono stati un trattore e una falciatrice, i mezzi più pesanti e costosi, insieme ad altre attrezzature per lavorare la terra e a qualche sacco di concime. «Come si fa - si chiede don Giacomo Panizza - a non indignarsi, per l'ennesima volta divenendo oggetto di attenzioni criminose? Ma il nostro percorso di opportunità di lavoro, che mette insieme la produzione biologica e il coinvolgimento di soggetti fragili, ospiti dei nostri servizi e strutture, è qualcosa che a distanza di 43 anni ci crea nuovamente danni, ma non ci impedirà di ripartire di nuovo tutti insieme».