Vittoria di cittadini e commercianti che nei giorni scorsi avevano protestato contro la scelta della terna commissariale di annullare lo storico evento

La fiera di San Biagio si farà e come consuetudine animerà le strade dell'ex comune di Sambiase dall'uno al tre febbraio. Poche ore fa la consegna nelle mani del commissario straordinario Alecci, del segretario generale e di altri responsabili degli uffici comunali lametini, del progetto realizzato dal comitato Fiera di San Biagio finalizzato ad evitare la cancellazione del tradizionale mercato.

Un annullamento legato all'impossibilità aveva spiegato la terna di riuscire ad adempiere a quanto richiesto in termini di sicurezza dalla circolare Gabrielli. Pochi giorni fa la protesta di cittadini e ambulanti davanti alla sede di via Perugini, poi l’accoglimento di due delegazioni da parte della componente della triade commissariale Maria Grazia Colosimo. Infine il lancio di un salvagente dando mandato al comitato, che si costituì proprio in quelle circostanze, di realizzare un progetto che sarebbe poi stato valutato. E in poche ore il progetto è stato messo nero su bianco. A distanza di poco, la pubblicazione dell'ordinanza urgente che permette lo svolgimento della fiera.