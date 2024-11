Approfittando del rapporto fiduciario l'uomo si introduceva periodicamente nell'appartamento del conoscente portando via di tutto. Le telecamere lo hanno incastrato

Una mirata attività investigativa condotta dalla polizia ha consentito di risalire all’autore di furti reiterati in appartamento a danno di un cittadino di Lamezia Terme. Le indagini sono state avviate nell’immediatezza della denuncia da parte della vittima che per quanto stava subendo si era rivolto al commissariato.

Gli inquirenti, senza nulla tralasciare ed avvalendosi di immagini delle telecamere che il denunciante aveva istallato nella sua abitazione, dopo essersi accorto dell’ammanco di soldi ed altro, sono risaliti alla identità del ladro ricostruendo l’intera vicenda. S.G, di 53 anni di origini napoletane, residente a Lamezia Terme, con cadenza quasi quotidiana, sin dal mese di settembre, si introduceva nell’appartamento e asportava “comodomamente e a piacimento” ogni genere di cose: oggetti in oro, alimenti, sigarette, soldi per un ammontare complessivo di circa duemila euro.

Gli agenti hanno accertato come S.G. agisse in perfetta mala fede approfittando del rapporto fiduciario con la vittima, in quanto collega di lavoro e abitante nello stesso palazzo. Tanto che il reo per introdursi nell’appartamento e rubare utilizzava la copia della chiave che il proprietario e collega aveva confidato custodire all’interno di una pianta sul pianerottolo delle scale.

Ieri i poliziotti, abilmente appostati nell’appartamento, luogo dei furti, hanno colto sul fatto e tratto in arresto S.G. che, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato trattenuto nella camera di sicurezza del Commissariato. In sede di udienza che si è tenuta nell’odierna giornata, l’arresto è stato convalidato.

l.c.