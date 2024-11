Lo stabilimento della Ecotec- Ecosistem si trova nell'area industriale di San Pietro Lametino; nessun ferito ma danni alla struttura

SAN PIETRO LAMETINO (CZ) - Ha provocato danni ingenti alla struttura il rogo divampato all'interno dell'impianto per lo smaltimento rifiuti Econet-Ecosistem ubicato nell'area industriale di San Pietro Lametino. L'intervento dei Vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme nel giro di un'ora hanno evitato ulteriori danni alle attrezzature. Il fuco sarebbe scaturito dall'autocombustione di un nastro trasportatore, ma sono ancora in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica esatta dell'incidente. L'Amministratore Delegato della Società, Salvatore Mazzotta, appreso l'accaduto ha chiarito alcuni aspetti della vicenda. "L'impianto - ha dichiarato - era inattivo ormai da quattro giorni per la consueta chiusura estiva, per cui non vi erano persone all'interno dello stabilimento, che, vale la pena di precisare, lavora e tratta esclusivamente metalli ferrosi, seguendo le migliori tecnologie". (lc)