La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta stamattina in via delle Terme in località Caronte, nel comune di Lamezia Terme, per domare l’incendio divampato in un’abitazione.

Le fiamme, scaturite da un termocamino a pellet, hanno interessato il locale cucina/soggiorno posto al primo piano di un appartamento su due livelli.

All'interno della casa al momento dell'incendio un’anziana che è riuscita a mettersi in salvo e a chiamare i soccorsi. Danni ingenti sono stati riscontrati solo nella zona del soggiorno dove era installato il termocamino.

Le fiamme hanno distrutto parte dell'arredamento e annerito le pareti dei rimanenti locali per il fumo denso sprigionatosi. Non risultano danni a persone né alla struttura dello stabile. Interdetto in via cautelativa l'accesso al locale interessato dalle fiamme in attesa di lavori di ripristino.