È morto, dopo una lunga malattia, l'ex consigliere regionale Egidio Chiarella. Aveva 67 anni. Chiarella, coniugato, era nato a Borgia ma risiedeva a Lamezia Terme.



Laureato in Lettere è stato docente di italiano e storia nelle scuole medie superiori. Giornalista pubblicista dal 1992, con esperienza nel giornalismo televisivo, collaborava con il sito cattolico internazionale Zenit.org e con le testate Infooggi.it, Calabria Ecclesia e Comunità Nuova.



È stato consigliere comunale di Lamezia Terme e di Borgia ed ha ricoperto per undici anni la carica di consigliere regionale e presidente della Commissione Affari Istituzionali, del Comitato per la Qualità e Fattibilità delle Leggi e del Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato in Calabria.