Una farmacia, un panificio e una sala giochi. In pochi giorni la Prefettura ha fatto chiudere a seguito di interdittiva antimafia tre attività a Lamezia Terme.

Nel primo caso si tratta della Farmacia San Francesco di Paola alla quale il Comune ha revocato la Scia, segnalazione certificata inizio attività sia per quanto riguarda la farmacia stessa che l’ampliamento e l’attività di generi alimentari.

Stesso provvedimento da via Perugini per un panificio e per un bar con sala giochi. I provvedimenti erano stati chiesti nel 2018 e sono stati adottati una manciata di giorni fa.