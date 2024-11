I proiettili sono stati ritrovati nella borsa di un italiano residente in Belgio all'aeroporto

Sei cartucce calibro 22 sono state rinvenute nel borsello di un cittadino italiano residente in Belgio nel corso dei controlli di sicurezza effettuati dalla polizia di frontiera all’aeroporto di Lamezia Terme, diretto dal commissario capo Erica Lavecchia. Il controllo eseguito unitamente alle guardie giurate in servizio allo scalo lametino, ha portato alla denuncia in stato di libertà dell’uomo per il reato di detenzione abusiva di armi.

l.c.