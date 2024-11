Distrutte le serre e diversi ettari di terreno. Sul posto si è immediatamente recato don Giacomo Panizza, leader della Comunità Progetto Sud a cui la cooperativa appartiene, e i carabinieri per le indagini del caso

Amara sorpresa questa mattina per la cooperativa Le Agricole, costola della Comunità Progetto Sud in cui lavorano donne rom e con disagio,ma che da qualche tempo si è allargata anche ai rifugiati politici e ai tossicodipendenti in fase di recupero. Nella notte ignoti sono entrati nella proprietà a Lamezia Terme e hanno dato fuoco ai terreni e alla serre. Un'operazione chirurgica, la definiscono i vertici della cooperativa, visto che è stato accertato come le fiamme non abbiano minimamente lambito i terreni che si trovano ai lati di quello che è conosciuto come 'L'Erbaio'.

La cooperativa è collocata su terreni di proprietà della Curia e non confiscati come sarebbe facile ipotizzare. In passato ci sono state altre ingerenze, ma che si sono limitate al furto del raccolto. Ora un'intimidazione più incisiva, con un messaggio difficile da decifrare. Sul posto si è immediatamente recato don Giacomo Panizza, leader della Comunità Progetto Sud a cui la cooperativa appartiene, e i carabinieri per le indagini del caso. Tiziana Bagnato



