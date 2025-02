È avvenuto la notte scorsa, intorno a mezzanotte, l’incendio di un’ambulanza all’interno del parco mezzi dell’associazione San Pio a Lamezia Terme.

I vigili del fuoco sono stati allertati nel cuore della notte quando sono state notate le fiamme che provenivano dal recinto in cui vengono custodite le ambulanze in via Madre Teresa di Calcutta.

L’incendio ha colpito un’ambulanza e ne ha danneggiata lievemente, da quello che si apprende, un’altra che si trovava vicina.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti del commissariato di Lamezia Terme per accertare le origini del rogo.

La San Pio si occupa di trasporti sanitari, come trasporto in ambulanza, trasporto disabili e servizi di trasporto per emo-dialisi. Titolare della San Pio è la moglie di Antonio Sesto, in passato dipendente della ditta Putrino.