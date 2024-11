Pare che all'origine vi sia un rogo appiccato a dei rifiuti che rapidamente poi si è esteso. Necessario l'intervento di due squadre dei Vigili del fuoco per domare le fiamme

Sembrava si fossero finalmente fermati i roghi alla diossina che in passato quasi quotidiamente venivano appiccati all'interno del campo rom più grande del Mezzogiorno e invece questa mattina il fumo nero ha invaso nuovamente Lamezia Terme. Questa volta è stato necessario l'intervento di ben due squadre dei Vigili del fuoco per domare le fiamme. Pare che all'origine vi sia un rogo appiccato a dei rifiuti che rapidamente poi si è esteso. Non si segnalano feriti.