Incendio questa notte in un impianto di stoccaggio e riciclo rifiuti a Lamezia Terme. Il rogo scoppiato all’interno dell’azienda "Ecologia Oggi" ha coinvolto numerose ecoballe. Sul posto vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme per domare le fiamme divampate nel cortile. Gli stabili in cui avviene lo stoccaggio non sono stati interessati. Non si registrano danni a persone. Le indagini sulle cause sono in corso, nessuna ipotesi al momento viene esclusa.