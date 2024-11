«L’adeguamento sismico della scuola Maggiore Perri di Lamezia terme non perderà il finanziamento, i termini sono prorogati». È quanto si legge in una nota a firma del sottosegretario Dalila Nesci. Nel comunicato si ripercorre la vicenda relativa alla struttura scolastica: «Il commissario prefettizio, Giuseppe Priolo che guida il Comune di Lamezia Terme in Calabria, aveva sottoposto alla sottosegretaria Nesci – si evidenzia - la questione afferente al finanziamento del progetto definitivo per l'adeguamento sismico della Scuola Maggiore Perri».

«Era necessaria – si fa rilevare - una proroga dei termini per non perdere le risorse già stanziate. Grazie alla stretta sinergia istituzionale avviata dalla sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale, Dalila Nesci, con la sottosegretaria al Ministero dell’Istruzione, Barbara Floridia, la giusta causa è stata perorata».

«La nostra richiesta di proroga dei termini per il finanziamento del progetto della Scuola Maggiore Perri di Lamezia Terme è stata formalizzata dal Ministero dell'Istruzione che ha emanato pochi giorni fa il Decreto di proroga dei termini di aggiudicazione degli interventi di edilizia scolastica autorizzati», sottolinea Nesci. E prosegue: «Sono infatti prorogati al 30 settembre 2021, in caso di progettazione esecutiva e di studio di fattibilità e/o progettazione definitiva, e al 30 novembre 2021, in caso di interventi di nuova costruzione».

Conclude la sottosegretaria di Stato: «Ringrazio il commissario Priolo per il suo prezioso lavoro nel Comune di Lamezia Terme e la sensibilità della collega sottosegretaria Floridia che ci ha permesso di concretizzare una testimonianza di collaborazione istituzionale a favore del territorio».