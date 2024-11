Non si conosce al momento il contenuto. Le indagini sono condotte dalla Polizia di Stato

Ignoti nella notte hanno divelto una finestra posta sul lato posteriore dell’ingresso principale del Comune di Lamezia e sono penetrati all’interno. Sul posto la Polizia di Stato con la Scientifica. Portata via una cassetta di sicurezza della quale non si conosce il contenuto.

Giù tempo fa l’edificio comunale di via Perugini era stato oggetto di attenzioni notturne. Ma quella volta non venne portato via nulla.