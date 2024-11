Eseguita un’ordinanza di misura cautelare a carico di C.S., lametino di 44 anni con allontanamento dalla famiglia

La Polizia di Stato di Lamezia Terme, ha eseguito a carico di C.S., lametino di 44 anni, un’ordinanza di applicazione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare.



La misura è stata adottata a seguito delle violenze fisiche, ingiurie e minacce perpetrate nei confronti della moglie e dei suoceri.

In particolare la moglie era costretta a subire minacce e aggressioni fisiche e verbali, tanto da essere costretta a rifugiarsi presso parenti.



La situazione familiare fortemente compromessa, ‘tale da ritenere la convivenza esasperante nonché pericolosa per l’incolumità dei componenti stessi la famiglia’, hanno determinato la decisione del G.I.P., a disporre anche la prescrizione di lasciare immediatamente la casa familiare, di non farvi rientro e di non accedervi senza l’autorizzazione del Giudice, nonché il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalle persone offese.