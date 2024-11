Un incidente stradale è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi in località Piano Luppino. Una Volkswagen Up, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo finendo fuori strada. A bordo c’erano una mamma e i suoi due bambini rimasti feriti in modo lieve. L'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme è valso alla messa in sicurezza della vettura e successivamente dare assistenza al soccorso stradale nelle operazioni di recupero. Sul posto la polizia locale per tutti gli accertamenti del caso.