Continuerà tutta la notte l'occupazione del Teatro Grandinetti. La protesta era iniziata questo pomeriggio con il blocco di strade ed incroci e dello storico immobile comunale, chiuso per inagibilità, da parte di un centinaio di persone appartenenti a quindici scuole di danza del lametino che da domenica avrebbero dovuto esibirsi nei saggi di fine anno proprio al Grandinetti.

Nodo della vicenda il fatto che fino a ieri il teatro era stato loro concesso. Poi l'improvvisa virata da parte di via Perugini che tramite pec, hanno spiegato i gestori delle scuole, avrebbero ritirato l'autorizzazione per inagibilità. Questione questa dell'inagibilita' piu volte oggetto di contendere, discussioni e sit in. Fino a qualche mese fa il teatro è stato regolarmente utilizzato dalle compagnie teatrali, poi la dichiarazione di inagibilità per mancato accatastamento dei camerini. A seguire la promessa che tutto sarebbe stato risolto, gli accordi presi con gli uffici, il calcolo di quanto dovuto da ogni scuola per un totale di venti mila euro e a distanza di poche ore la serrata, l'ennesima. Sul posto sono presenti Carabinieri e Polizia Municipale anche per la presenza di moltissimi minori. Un primo tentativo di dialogo con il commissario Alecci a via Perugini è fallito. Domani è previsto un nuovo incontro con tecnici e vigili.