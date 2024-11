Sebbene il decreto governativo per il contenimento dell’epidemia da coronavirus abbia previsto la sospensione su tutto il territorio nazionale di sale giochi e scommesse, in tante edicole e tabaccai, autorizzati a rimanere aperti è possibile imbattersi in avventori che continuano ad intrattenersi tra gratta e vinci e slot machine. La denuncia arriva da Ferdinando Gaetano, che parla a nome di Movimento 5 Stelle e Meetup Amici di Beppe Grillo di Lamezia Terme.

Ludopatici pericolosi

Le persone affette da ludopatia costituiscono quindi un pericolo per se e per gli altri, sordi alla regola di non uscire di casa senza validi motivi, ed alle stringenti restrizioni in vigore. Pertanto «Sulla scorta di quanto già fatto da diversi primi cittadini in tutta Italia, chiediamo al sindaco Paolo Mascaro di firmare un’ordinanza con la quale si prescriva la sospensione immediata di tutte le tipologie di gioco nelle tabaccherie ed edicole, senza dimenticare i supermercati, sparse sull’intero territorio comunale».

Chiusura domenicale

Critiche anche alle aperture domenicali per i supermercati. «Quanto al rifornimento di generi alimentari – prosegue l’attivista – invitiamo i cittadini a provvedervi solo ogni quattro-cinque o più giorni, demandando a tale compito sempre e solo un componente del proprio nucleo familiare. Sia al fine di ridurre le giustificazioni ad uscire di casa, che per diminuire i rischi dei lavoratori del comparto: invitiamo il primo cittadino - conclude Gaetano - a ordinare la chiusura domenicale di tutti i supermercati della città, pur apprezzando il fatto che qualche catena lo stia già facendo di sua spontanea iniziativa».