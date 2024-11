I medici invitano a non allarmarsi e a vaccinarsi. La Calabria tra le prime regione colpite dal ceppo comune dell'influenza

Un’anziana donna è morta nella notte nell’ospedale Giovanni Paolo II di Lamezia Terme a causa del virus H1N1 noto come quello portatore della cosiddetta influenza aviaria. E non sarebbe l’unico caso. Altri due sarebbero i pazienti ricoverati per lo stesso virus, uno dei quali anche giovane.

Ma i sanitari invocano a non creare falsi allarmismi o casi. L’aviaria tende a colpire soggetti anziani, immunodeficienti o donne gravide. Fondamentale il vaccino. E quest’anno le vaccinazioni sono aumentate anche se poco hanno fatto contro l’influenza comune visto che i dati della diffusione di questa vedono la Calabria tra le regioni più colpite.

t.b.