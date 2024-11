A causa delle serie condizioni di salute, la piccola di 17 giorni è stata trasportata con un aereo militare all’ospedale “Bambino Gesù” di Roma

Una neonata di appena 17 giorni, in imminente pericolo di vita, è stata trasportata d'urgenza nel pomeriggio di oggi da Lamezia Terme a Roma con un aereo F900EX del 31/o Stormo dell'Aeronautica Militare. Il velivolo, partito da Ciampino, è atterrato alle 17 all'aeroporto di Lamezia Terme, dove ha imbarcato la culla termica con la piccola paziente, accompagnata dalla madre e da un'equipe medica per l'assistenza durante il volo. Ripartito da Lamezia, verso le 18.45 l'aereo è atterrato a Ciampino, da dove la neonata è stata trasportata in ambulanza all'ospedale 'Bambino Gesù' di Roma. Il trasporto aereo d'urgenza, come accade in questi casi, è stato richiesto dalla prefettura di competenza, attivata dall'Ospedale di Catanzaro a causa della serietà delle condizioni della bambina.