Notte movimentata la scorsa al Pronto soccorso del Giovanni Paolo II di Lamezia Terme. Un cittadino di etnia rom si è recato in ospedale dopo avere subito un’aggressione.

La comunità rom lo avrebbe raggiunto e ci sarebbero stati momenti di tensione sfociati nel danneggiamento di una vetrata dell’accettazione.



Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia di Stato, alla guida del commissario Alessandro Tocco.

Non risultano aggressioni fisiche a personale medico e paramedico. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Poche ore fa una nota del Coordinamento Sanità 19 marzo invitava «a non voler porre in essere tali atti ingiustificabili. Continueremo a sollecitare la realizzazione del Piano di sicurezza di cui Vi anticipavamo dopo ultimo incontro con Direttore Sanitario. Non è più possibile aspettare! Il personale non può operare già con pochi mezzi ed in più con l'ansia e preoccupazione di questi eventi.»

Al momento erano presenti due medici e tre infermieri.