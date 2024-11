Ignoti hanno tentato di dar fuoco all'auto di un imprenditore, titolare dell'agenzia di Poste Private cui sono state recapitate nei giorni scorsi delle cartucce

Ancora intimidazioni a Lamezia. Nel mirino un imprenditore a cui ignoti hanno tentato di dar fuoco alla sua auto parcheggiata in piazza Santa Maria Maggiore. Non è la prima volta che l'uomo in questione è vittima di atti intimidatori. L'imprenditore è il titolare dell'agenzia di Poste private cui sono state recapitate nei giorni scorsi delle cartucce e al quale era stata incendiata una vela pubblicitaria. L'incendio è stato scoperto dallo stesso imprenditore che ha consentito di limitare i danni. Sull'accaduto sta indagando la Polizia.