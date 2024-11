Don Giacomo Panizza: «Aspettiamo di capirne la matrice che può essere mafiosa o di delinquenza comune»

Nuovo atto vandalico sul terreno de "Le agricole" cooperativa di agricoltura sociale della Comunità Progetto Sud a Lamezia Terme dove delle parti di auto sarebbero state abbandonate. «Abbiamo sporto denuncia – si legge in una nota della Progetto Sud - alla locale stazione dei Carabinieri i quali hanno accolto la denuncia e classificato l´atto subito come "danneggiamento".

Don Giacomo Panizza: «Nella promessa-minaccia che ci è stata fatta anni fa dai clan "non avrete mai pace" probabilmente rientrano anche atti incomprensibili come quello della scorsa notte, ma al momento non mi sento di dire altro perché aspettiamo di capirne la matrice, che può essere mafiosa o di delinquenza comune».

La cooperativa era stata già oggetto di intimidazioni lo scorso luglio quando ignoti avevano dato fuoco ai terreni e alla serre presenti.