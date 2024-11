I lavoratori chiedono regolarità nell'erogazione degli stipendi. Una delegazione sta incontrando il presidente della società Giuseppe Costanzo

Protesta in corso nella sede della Lamezia Multiservizi, la società partecipata del Comune a cui è delegata la gestione, tra l’altro, dei trasporti, dell’acqua e dell’illuminazione. I lavoratori stanno occupando la sede per la mancata retribuzione del mese di febbraio e per i consueti ritardi che contraddistinguono l’erogazione degli stipendi.



In questo momento una delegazione è stata ricevuta dal presidente della società Costanzo e dal vice presidente Scaramuzzino. La protesta segue un serrato braccio di ferro a colpi di note stampa tra i vertici della partecipata e i sindacati.



t.b.